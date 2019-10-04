有圖為證！李佳芬當眾十指與她緊扣高喊這句話

2019-10-04 15:41

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨總統提名人韓國瑜的太太李佳芬，今天到基隆市黨部，參加「韓國瑜總統、宋瑋莉立法委員聯合競選總部」揭牌儀式；李佳芬當著台下藍軍支持者，拉起國民黨基隆立委提名人宋瑋莉的手，李佳芬十指緊扣宋瑋莉，懇請藍軍支持者除了支持韓國瑜外，立委選舉更要票投宋瑋莉，讓她成為宋立法委員，到立法院為民服務。

台下響起一陣又一陣的「韓進總統府」、「宋進立法院」支持聲浪，聲音在國民黨基隆市黨部二樓禮堂不斷迴響。

李佳芬說，國民黨立委提名人宋瑋莉長期深耕基隆，她與她夫家可以在基隆長期擔任民意代表40幾年，這代表宋瑋莉與她公公，先生多年問政紮下的深厚基礎；李佳芬說，她自己是女性，深深知道同時擔任媽媽與民代角色的辛苦，她請大家給宋瑋莉支持，讓我們國會能夠多一席基隆的國民黨籍立法委員，讓我們國民黨國會能夠過半。

宋瑋莉說，過去這3年多，看到蔡政府執政下的台灣，人民日子過得很苦很不快樂，這都是因為2016年我們國民黨支持者，因為個人的喜好、想要教訓誰而不出來投票，讓民進黨大勝，蔡英文當選總統，國會擁有過半席次，這次我們一定不要再犯2016年的錯誤，讓蔡英文總統與蔡適應通通下架，讓「韓進總統府」、「宋進立法院」，讓「台灣安全人民有錢」早日實現。

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