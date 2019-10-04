控時代力量卡消防法 黃昭順：徐永明良心被狗咬了嗎？

2019-10-04 12:27

〔記者陳昀／台北報導〕台中違建農地工廠昨日大火造成2位消防員殉職，立法院國民黨團今天開記者會痛批蔡政府沒有實質作為，並發函給立法院長蘇嘉全，盼儘速朝野協商修消防法；曾挨轟「卡」消防法的前內政委員會召委黃昭順也反控時代力量「卡」消防法修法半年之久，「我才要請問徐永明，你的良心被狗咬了嗎？」

國民黨團記者會開頭先針對昨天罹難的2位消防員默哀30秒，首席副書記長陳宜民指出，2015年新屋保齡球大火有6位消防員罹難、去年敬鵬工業平鎮廠造成6位消防員罹難、昨天台中大雅工廠火災2位消防員罹難，蔡總統每次都說「全面檢討消防裝備」，卻沒有考慮根本原因，3場意外真正的原因其實都是「違章建築」或「農地工廠」問題，蔡總統連喊4年「升級裝備」，完全不治本。

陳宜民表示，消防員的工作是搶救人命、防止災害擴大，為什麼讓他們拿命去救沒有人的鐵皮工廠？政府應檢討輔導違章工廠的修法方向，並將「救災人員若遇無人受困的高危險火災場所，有退避權」入法，不要再講空話。

「講到消防法我就很悲哀，民進黨全面執政，想通過的都能通過。」黃昭順表示，敬鵬發生那年12月就排案審查消防法修法，但因內政部對部分條文有意見交付黨團協商，隔年5月1日她發出協商通知，只因議事眾多延後2天，就被時代力量批評「黃昭順良心被狗咬」，但5月3日協商，各政黨都沒有爭議，時代力量卻堅持20-1、27-1有爭議，堅持要請蘇嘉全協商，因此「卡」了半年之久，她才要請問徐永明「你的良心被狗咬了嗎？」

她指出，消防法依照目前協商條文，應已能解決消防、災防問題，且消防署很清楚，沒有能量成立消防事故調查委員會，此外，執政黨始終未將此案排入協商、通過，直到昨天又發生悲劇，蔡總統說要負責，到底要怎麼給保障？只要是民進黨要通過的法案，沒有什麼不能通過的，為什麼這麼重要的法案會卡半年之久？

國民黨立委童惠珍也批評，行政院長蘇貞昌說不要把這件悲劇當成政治籌碼，但民進黨把消防法修法的責任推到別人身上，「民進黨要過什麼法案過不了，要怪到我們身上嗎？當然要怪執政黨啊！」她痛批，蔡政府到現在沒有具體行動，在民進黨執政下，「今日公祭、明日忘記」恐怕會再度上演。

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