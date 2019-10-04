相信蘇揆不會「甕肚」 顏寬恒開口討近千億「紅包」

2019-10-04 12:11

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨立委顏寬恒今在立法院質詢行政院長蘇貞昌時指出，外界有人說蘇貞昌「卡韓」、「卡盧」，但他相信蘇不會這麼「甕肚」（台語：自私、小氣之意），所以要跟蘇討一個「紅包」，希望蘇能支持、核發山海環線鐵路高架等4項台中建設共976.5億元經費。

顏寬恒表示，這會期各部會都在釋放大利多，把私房錢翻箱倒櫃拿出來四處補助，只要不債留子孫，他並不反對讓人民有點小確幸，但他今天要跟院長要一個紅包，包括交通部山海環線鐵路高架710億元、捷運延伸北屯200億元、台灣燈會3.5億元及南山截水溝第三期工程預算63億元。

顏寬恒說，外界總是說院長「卡韓」、「卡盧」，但他相信院長不會這麼「甕肚」，是外界有錯誤觀感，所以希望院長能在院會中裁示，願意幫台中爭取、核發預算。

對此蘇貞昌僅強調，對於地方建設，他都會盡全力支持，不分藍綠、只看有無需要；交通部長林佳龍則替蘇貞昌回答，蘇上任後第一個核定的計畫就是國道一號連結台74線的空中匝道，46億元全由中央補助。

林佳龍強調，顏寬恒所說的案子，已經排定10月8號開審查會議，一定會全力支持。不過他也強調，地方希望全額由中央負擔，其中鐵路的部分確實比較屬於中央業務，但高架化的部分仍必須符合一些審查標準。

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