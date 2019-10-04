民調固化？蔡英文穩贏韓國瑜13％、韓朱配比蔡賴配效果佳

2019-10-04 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選進入百日倒數，《品觀點民調》今日公布最新民調，若藍綠對決，總統蔡英文支持度仍穩拿4成，高雄市長韓國瑜則稍稍回升至26.9%，兩人差距仍高達13.7個百分點。民調更顯示，有超過4成的選民認為高雄市議會「抽籤制度」將影響韓參選的支持度。

《品觀點》今日公布第12波最新民調結果，在對決緊繃的倒數階段，蔡英文站穩40.6%支持度，韓國瑜則止跌回升至26.9%，兩人差距來到13.7個百分點，而尚未決定或未表態者約占3成。品觀點指出，蔡已連續3週在民調中超越韓10多個百分點。

《品觀點》從7月開始調查，韓國瑜從擁有高達41.1%的支持度，一路下滑僅剩26.9%，品觀點分析，可能與韓國瑜近日發言、家族、市政、黨內互動等議題有關。相比蔡英文，從7月支持度33.7%慢慢爬升至40.6%，共上升6.9個百分點，兩人一下一上約產生一倍差距。

民調指出，若前副總統呂秀蓮或前立法院長王金平都投入2020總統大選，王金平可獲得約4%的支持度，呂秀蓮則獲得2.7%支持度，蔡英文仍有38.7%，韓則取得25.3%，兩人皆投入選戰並不會對蔡、韓對決產生巨大影響。

《品觀點》也對「副手助攻」進行民調，若賴清德順利與蔡英文組成「蔡賴配」，可讓蔡支持度上升0.9個百分點；而朱立倫若與韓國瑜搭擋「韓朱配」，可使韓支持度增加3.4個百分點，兩者比較，朱對韓的加分效果相對較高。

針對「郭台銘可能列為民眾黨不分區立委第一」，民調指出，郭可讓民眾黨的立委政黨票竄升至24.3%，算是蠻大的成長，即便郭沒有參選，但他已開始幫民眾黨站台，對國民黨的破壞力會逐漸形成。

《品觀點》也調查選民對「高雄市議會抽籤質詢制度」使43%的議員無法質詢市長的想法，有高達40.7%的民眾認為這種制度將會影響對韓國瑜參選總統的支持度，甚至可能對韓造成重擊。另外，香港歌手何韻詩遭潑漆事件，有35.4%的民眾認為將會提高選民對蔡英文的支持度。

《品觀點》表示，2020大選，未來的戰場將會落在「中間選民」，大概佔4成2，這些民眾易受到短期議題影響，所以參選人要如何溝通與說服他們，加上韓、蔡兩人民調固化，或韓支持度恐持續下跌，值得繼續觀察。

本次《品觀點民調》調查時間為2019年10月1日至2日，調查方法採市話電腦輔助電話調查（委託全方位市場調查公司）與線上網路調查（委託創市際市場研究公司）同步進行，以台閩地區22個縣市為調查範圍，調查對象為年滿20歲以上有投票權的選民，本次回收有效樣本數為2205份（整合市話1092份、網路1113份），抽樣誤差在95%信心水準下，皆為±2.09%以內。

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