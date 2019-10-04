台中違章工廠大火2勇消殉職 蘇揆：不要藉悲劇做政治運用

2019-10-04 10:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台中違建農地工廠昨日大火造成2名消防員殉職，對於農地工廠合法化是否造成事件起因之一？行政院長蘇貞昌今日在立法院受訪表示，全台灣有很多工廠不合法，這不是一天造成的。所以「工廠管理輔導法」就是要輔導有公安疑慮、有汙染的，更要加強公安檢查，希望外界不要藉悲劇做政治運用。

蘇揆指出，對於違章工廠的消防檢查，消防署一再訓練地方消防局，也一直要求地方政府都要隨時檢查。我們知道全台灣確實有很多工廠並沒有合法，而這不是一天造成的。

蘇揆提及，這次「工廠管理輔導法」正是要就有公安疑慮的、有汙染的，我們藉輔導排除這一些，所以要加強公安檢查。就好像我們用很多方法，有時候不是一個法律通過、一個命令就能達到我們期待的目標。

蘇揆說明，以前就是下令，然後用10年為期，結果10年一點也沒有做到。所以這一次用「工廠輔導法」一方面加以輔導，一方面是希望能達到不要再有公安汙染的疑慮。

蘇揆舉例，就好像我們說要老車減少汙染，但不是只有一個法律或命令，老車就會自己停止。我們輔導老車換新，也是一種能真正達到目的的方法。所以在發生兩位勇敢消防員喪生之際，我們非常地不捨，非常地敬佩他們的英勇。

蘇揆談及，在這個時候，更應該來檢討有哪些地方有公安疑慮。也要來加強消防員的裝備跟訓練，哪一些火場、什麼時間該進、什麼時間該撤，這些訓練也都要足夠。社會是一步一步進步，希望我們往進步的方向走，不要藉著某一個悲劇來做政治上的運用。

此外，針對港務公司董事長吳宗榮被請辭下台，有人說酬庸文化不改的話，下一個上來的也是吳宗榮，還會再發生類似的事情？蘇揆回應，南方澳大橋的斷裂很不應該，我們救人第一，接著善後，然後會查明真相，會追究責任。

蘇揆強調，港務公司董事長自己請辭下台，也是負起責任，但我們還會再進一步查明真相後追究責任，最重要的是不要再發生悲劇，所以會對全國的橋梁、公共建築、道路等，一起來抓出過去沒有注意到的盲點，會來加強，痛定思痛，做該做的事，但是不要再做政治上其他的聯想或上綱。

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