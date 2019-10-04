只捐青創基金100萬元 黃捷質疑韓國瑜違背承諾

2019-10-04 10:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕時代力量高市議員黃捷今指出，高雄市長韓國瑜曾公開承諾，選舉結餘款「大部分」會捐給青創基金，結果至今只捐100萬元？違背承諾？！高市青年局長林鼎超強調市長韓國瑜非常支持青年局相關業務，也證實他捐100萬元給青創基金，他表示市長捐款配置可能有他的考量。

高市議會本週三下午到今天，屬於財經部門質詢，剛上任的青年局長林鼎超堪稱全場焦點，幾乎每位議員都會點名答詢，藍營多期許、鼓勵，綠營也多先禮後兵，鎖定韓國瑜的100億元青創基金募款進度、北漂返鄉情況等詢問。

時力議員黃捷今首位上場，同樣第一個就點名林鼎超，給了5個問題，包括100億元青創基金規劃時程、青年局業務僅負責創業、建議設單一窗口、透過產業分類建置官網、推動青年參與公共政策。

其中在青創基金部分，黃捷質疑韓國瑜先前曾經公開宣示，選舉結餘款大部分將捐青創基金，結果只捐了100萬元，顯然違背他的承諾，且青創基金的募款進度與韓國瑜的百億元也有嚴重落差。

林鼎超說明，百億元青創基金應該是韓國瑜市長首屆政見，第一年初步會有25億元，後續會視案源、績效做滾動式檢視，全力推動青年相關業務；至於韓國瑜捐款100萬元給青創基金，林鼎超認為市長對捐款配置、應該有其考量。

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