防堵中國勢力擴大 趙怡翔籲美日挺台固太平洋友邦

2019-10-04 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕我國上月相繼與索羅門群島、吉里巴斯斷交，駐美代表處政治組長趙怡翔在昨日（3）華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）中，呼籲美國等理念相近國家，以有效方式應對中國勢力在太平洋日趨擴大，而最好的辦法是支持台灣與剩下4太平洋友邦維持穩固關係。

據聯合報報導，趙怡翔在「2049計畫協會」中演講時說，中國目前正加強在太平洋地區的影響力，對於其和平穩定造成挑戰；中國更選擇與太平洋島國、特別是台灣外交盟友交往，以實現其政治目標。

我國於上月相繼與索羅門群島、吉里巴斯終止外交關係，邦交國數量降至15國，其中包括帛琉、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島等4太平洋友邦。

趙怡翔表示，美日台等理念相近的國家，應更加防堵中國影響力在太平洋擴大，索羅門群島與吉里巴斯並非特例，中國利用各種手段獲得政治影響力，且削弱理念相近國家。

趙怡翔指出，最好的因應方式，就是利用該地區的利益相關方，加強鞏固台灣與太平洋4友邦的關係。他認為，台美現已密切合作，台灣也知道美國關切中國「大撒幣」外交問題，因此希望更多理念相近國家合作，應對中國勢力；若無法有效因應，北京將可能加強相關作為。

華府智庫「2049計畫」當地時間3日舉行探討美日台安全合作的研討會，由美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）致開場詞，美台商會會長韓儒伯（Rupert J. Hammond-Chambers）發表主題演講，駐美代表處政治組長趙怡翔、外貿協會副董事長劉世忠等人與會。

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