顏寬恒不但陸軍強 還要充實空軍

2019-10-04 07:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨中市第二選區立委參選人顏寬恒擁有強大的陸軍，然而目前是網路時代，顏寬恒不敢小覷空軍的影響力，不敢輕忽網路的經營，不但很用心在經營，而且還朝向活潑化，要讓自己能夠「陸空齊發」，讓支持者有老有青，現今粉絲反應愈來愈好，教師節感恩接龍瀏覽數達2.2萬次。

顏寬恒來自傳統的政治世家，在長久的基層耕耘下，擁有不小的陸軍實力，即使在2013年立委補選及2016年的立委選舉，在國民黨氣勢最為低落之際，很多國民黨立委都落馬，但顏寬恒小勝，相當不容易。

顏寬恒在2018年縣市長選舉，全力為盧秀燕操盤，跑得相當勤，無異是對其陸軍提早進行操兵，讓盧秀燕也大贏林佳龍20萬票。

距離去年選舉不到一年，顏寬恒的陸軍戰力自然還在，但是現今其對手是一個非常擅打空戰參選人，空軍實力強大，對顏寬恒而言，當然有其壓力。

因此顏寬恒的臉書，雖然有時會一板一眼，但是也開始朝向活潑化，例如，最近在臉書PO【大聲小廚房！顏寬恒陪你吃午餐】影片，直播顏寬恒煮及吃水餃，還釣出不少同黨立委指水餃好吃，讓支持者覺得顏寬恒雖已是阿公，但是只有42歲他，還是很可愛。

最近教師節，還跟國民黨立委一同玩教師節感恩的接龍，顏寬恒PO上對小學陳老師的感恩言語，獲得支持者一堆留言，按讚數近4千，瀏覽數高達2.2萬次，也顯示顏寬恒也累積了不少顏粉。

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