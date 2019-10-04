珍稀！官司勝訴 當事人送律師這張「無價之寶」

2019-10-04 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕律師黃帝穎今（3）日表示，替當事人贏了1件官司，「他拿著珍藏的紀念品來送我」，是1張「陳定南競選省長紀念券」，網友想起綠營過去經費短缺，由陳定南親自設計募款方式的往事，對此大呼「民主無價之寶」。

從黃帝穎臉書貼出的照片中能見到1張面額500元的「陳定南競選省長紀念券」，左側有前法務部長陳定南的肖像，右側則是民主進步黨黨徽，上方文字寫著：「咱的江山咱的夢，出錢出力救台灣」，下方文字則註記：「四百年來第一戰，要將台灣變青天」。

據悉，陳定南在1994年參選台灣省長，民進黨當時經費短缺，因此推出「贊助紀念券」的募款方式，1種是不可兌換的無償紀念券，1種是可兌換的紀念券，面額均有500元、1000元，若候選人有300萬票，就可得9000萬元選舉補助款，可兌換的紀念券方便支持者未來將款項領回。

消息指出，陳定南在選後親自統計，可兌換的紀念券共售出9518萬8500元，共退還6400萬500元給支持者，但仍有購買「可兌換紀念券」的民眾沒有把款項領回，該場選舉共有1300萬餘元的結餘，300萬餘元作為雜項支出，並取1000萬元整數捐給彭謝競選總部。

不少網友看見黃帝穎獲贈的紀念券，紛紛留言指出「哇！眼睛一亮！這個好，好東西！」、「這對台派來說算是無價之寶了」、「這個超珍貴，大開眼界了」、「看到這個好想哭，我國小時候騎著腳踏車去聽省長政見發表會」、「超猛，懷念青天領袖營」、「我的早就不見了」。

黃帝穎臉書全文

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