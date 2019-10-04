韓國瑜回到政治人物「該有水準」？ 謝震武一句話神打臉

2019-10-04 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜國政顧問團隊總召張善政日前在廣播節目提到，希望韓國瑜「草包」形象可以被扭轉，同時張也稱讚韓國瑜最近經過幾次國政論壇，領悟力明顯回復到政治人物該有的水準。對此，主持人謝震武懷疑張善政這樣的發言，「是要幫韓國瑜嗎？」謝震武疑問，「意思是在國政論壇以前，他（韓）真的沒有政治人物的水準」？

張善政日前上網路廣播節目「POP撞新聞」專訪時表示，韓國瑜民調下跌，是因為大家對他的新鮮感過了，加上又一直被抹黑導致。韓國瑜現在國政一個一個端出來，將來會再繼續端出，韓國瑜也有時間更深度了解，這個時候希望韓國瑜草包的形象可以被扭轉。張善政也稱讚，最近幾次直播，韓國瑜的領悟力有明顯的回復到政治人物該有的水準。

對此，謝震武2日在他主持的政論節目「新聞面對面」表示，不知道張善政這段話是什麼意思，「他是要幫韓國瑜嗎？」謝震武認為，張善政根本沒必要講出扭轉草包形象這樣的話，更重要的是，難道張善政的意思是，「在國政論壇以前，他（韓國瑜）真的沒有政治人物的水準」？

謝震武質疑「張善政你到底在幫他，還是在讓大家覺得說，『哦，以前罵他（韓）沒有罵錯，你看張善政也這樣說』」。相對來講，前面罵韓國瑜的那些人，「你是說他沒有罵錯嗎」？謝震武表示，相信張善政事要幫韓國瑜的，但是現在上節目專訪或是講東西，「難道都不需要先經過一些沙盤推演」？

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