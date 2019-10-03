中華民國國旗真的不見了！ 粉專急喚藍委：輪到妳表現了

香港、澳門iPhone使用者回報，在更新為版本「iOS 13.1.1」之後，Emoji鍵盤中的國旗符號居然消失了！臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」迅即標記，只要沒見到國旗就會淚流的國民黨立委童惠珍「輪到妳表現了！（It’s SHOW time!）」（資料照）

2019-10-03 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕中華民國國旗的Emoji符號無法在中國版、或者設定地區為中國的iPhone上使用，已不是新聞了。然而根據香港、澳門iPhone使用者回報，在更新為版本「iOS 13.1.1」之後，Emoji鍵盤中的國旗符號居然消失了？！對此，臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」迅即標記，只要沒見到國旗就會激動痛哭的國民黨立委童惠珍「輪到妳表現了！（It’s SHOW time!）」然而，童惠珍對於中華民國國旗消失一事，至今仍未有所回應。

分享3C資訊的臉書粉專「皮樂 Hiraku」昨（2日）發文指出，更新為「iOS 13.1.1」版本之後，香港、澳門的使用者將無法在Emoji鍵盤列表上，找到中華民國國旗圖示。並在該文中透過逆向工程分析「iOS 13」與「iOS 13.1.1」的差異。

臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」今（3日）也分享該篇文章，並在文中標記童惠珍，網友也紛紛支援，在留言處幫忙標記童惠珍「快來表演妳拿手的哭哭絕技～」。然而，童惠珍對於中華民國國旗消失一事，至今仍未有所回應。

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