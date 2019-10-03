柯文哲「擦槍走火」說沒道歉 段宜康7字酸爆他

2019-10-03 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近期評論香港反送中抗爭，卻以「擦槍走火」評論18歲中學生遭警方槍擊左胸，觸怒社會，民進黨立委段宜康認為，「這個故事告訴我們：磕頭時請勿擦槍」。

台北市長柯文哲2日表示，一個學生被警察開槍，聽起來很聳動，但還是關心那個學生的健康安危，不過所幸沒有生命危險，這種紛擾一下去，難免會「擦槍走火」，柯文哲強調，如果那個學生被打死了，「哇，今天一定是世界頭條」。

香港眾志秘書長黃之鋒認為，柯文哲的言論對受傷學生是侮辱，要求道歉，但柯文哲今（3）日卻回覆，整篇講話從頭聽到尾不會有問題，要是斷章取義，擷取4個字做成新聞標題，送去給黃之鋒看並評論，黃一定是這樣回答，沒有致歉。

段宜康觀察柯文哲對於反送中槍擊案的態度後，今晚9點18分在臉書做出評論，段以諷刺的語句表示，「磕頭過猛導致擦槍走火」，他認為，「這個故事告訴我們：磕頭時請勿擦槍」。

網友們相當認同段宜康的看法，紛紛留言指出「委員的意思是雙膝之前跪下了，所以當然磕頭就擦槍走火了！形容柯痞子寫實恰當」、「委員實在很壞涅，不過讓人挺開心」、「柯就是個牆頭草而已」、「一柯檳榔表示 : 都是你們新潮流在唧唧歪歪」、「間接承認他阿公死於擦槍走火，哭p？」

段宜康臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法