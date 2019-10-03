港警實彈血腥槍擊學生 蘇貞昌：非常訝異

2019-10-03 19:48

〔記者吳政峰／台北報導〕香港民眾1日針對「反送中」舉辦國殤大遊行，未料港警竟失控，以真槍實彈血腥槍擊一名參與遊行的18歲高中生胸口，幸好子彈距離心臟3公分，該生倖存，行政院院長蘇貞昌3日出席「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」被問到此議題，以「非常訝異」回應港警之舉。

蘇貞昌表示，警察維護社會秩序有其必要手段，但竟然對於自己的人民用真槍實彈，尤其對年輕人，實在是令人覺得非常訝異。

而台北市長柯文哲2日受訪時也被問到相同問題，柯文哲回答「當然我們還是關心那個學生的健康安危，不過還好，聽說沒有生命危險，但這種紛擾一下去，難免會擦槍走火」，說法被香港眾志秘書長黃之鋒批評是「對中槍學生的侮辱」，蘇貞昌則對此表示，柯文哲應自己說明。

另外，高雄市議會近日開議，議員席次過半的國民黨不但規定質詢時間一定要在晚間6點半結束，還規定議員須抽籤才能質詢高雄市長韓國瑜，沒想到3日又傳出韓國瑜將在11月、也就是議會總質詢期間出國，疑刻意規避監督，身為行政機關的最高首長蘇貞昌被問到此事，強調可以理解韓國瑜身兼國民黨總統候選人有必須跑的行程和想要去的地方，但議會是否同意，予以尊重。

媒體提及台中2消防員3日衝火場打火卻不幸殉職一事，蘇貞昌則表達難過與敬意，並與總統蔡英文口徑一致，指示相關單位給予「最優撫卹」並協助家屬善後，至於起火原因仍待專業單位調查才能知悉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法