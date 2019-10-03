又說謊？ 韓自誇遭抹黑沒開口罵過人 網友PO證據打臉

2019-10-03 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕選戰倒數100天，國民黨總統參選人韓國瑜今（3）中午在輪船上舉行記者會，自誇選舉遭鋪天蓋地的抹黑，卻「非常神奇的」未開口罵過一人。但有網友貼出新聞影片指出，韓國瑜上月在造勢場合時，才向反對他的人嗆「他奶奶的」、「恁爸等你」等粗口。

韓國瑜今在高雄棧貳庫舉行「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」，他表示，過去選舉沒像今年這麼骯髒，「抹黑到這種程度，幾乎是鋪天蓋地」，台灣政治選舉沒有這麼骯髒過，這樣的抹黑下去是台灣選舉最可恥的一面。他還自誇，自己遭抹黑還未開口罵過一人，「這是非常神奇的」，為什麼自己沒有脾氣，因為他希望追求更高的民主價值。

但臉書「我愛掀馬統」PO出韓國瑜9月8日在新北三重大造勢時的新聞影片，韓當時向台下支持者表示，「各位看到凡是抹黑的，還有所謂電視名嘴，絕大多數都是拿黑錢的電視名嘴」，他更要支持者學康熙皇帝回應「他奶奶的」，還向反對他的人嗆聲「放馬過來，恁爸等你」。

影片一出似乎打臉韓國瑜「還沒有開口罵過一個人」的說法，網友見狀也狠酸「 他一天不說謊可能會死掉一樣」、「真的是很沒水準又兼沒衛生」、「一打開嘴巴 又是說謊...」、「又來了，又開始娛樂大家 電視笑話冠軍得主」。

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