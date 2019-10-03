上班拚選舉？接見金門議員挨批 韓國瑜補請1小時假

［記者黃旭磊／高雄報導］競選2020總統的高雄市長韓國瑜市政、競選兩頭燒，遭批用公務時段見金門縣議員涉助選，臨時補請1小時假。
金門縣議會議長洪允典今天上午拜訪高市議會，韓國瑜專程到場，議員們送包子、粽子、蒜頭，象徵包中、凍蒜，當面祝福高票當選還送高粱酒，韓國瑜笑稱「我現在酒量不行了」。
新聞局長王淺秋表示，議會來訪原是正常公務交流，熱情民眾喊「加油」打氣，用嚴格標準請1小時假（上午11點到12點），避免外界不必要聯想，也希望其他候選人也用一樣標準。
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［記者黃旭磊／高雄報導］競選2020總統的高雄市長韓國瑜市政、競選兩頭燒，遭批用公務時段見金門縣議員涉助選，臨時補請1小時假。
金門縣議會議長洪允典今天上午拜訪高市議會，韓國瑜專程到場，議員們送包子、粽子、蒜頭，象徵包中、凍蒜，當面祝福高票當選還送高粱酒，韓國瑜笑稱「我現在酒量不行了」。
新聞局長王淺秋表示，議會來訪原是正常公務交流，熱情民眾喊「加油」打氣，用嚴格標準請1小時假（上午11點到12點），避免外界不必要聯想，也希望其他候選人也用一樣標準。
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