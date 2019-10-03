上班拚選舉？接見金門議員挨批 韓國瑜補請1小時假

2019-10-03 19:03

［記者黃旭磊／高雄報導］競選2020總統的高雄市長韓國瑜市政、競選兩頭燒，遭批用公務時段見金門縣議員涉助選，臨時補請1小時假。

金門縣議會議長洪允典今天上午拜訪高市議會，韓國瑜專程到場，議員們送包子、粽子、蒜頭，象徵包中、凍蒜，當面祝福高票當選還送高粱酒，韓國瑜笑稱「我現在酒量不行了」。

新聞局長王淺秋表示，議會來訪原是正常公務交流，熱情民眾喊「加油」打氣，用嚴格標準請1小時假（上午11點到12點），避免外界不必要聯想，也希望其他候選人也用一樣標準。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法