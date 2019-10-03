柯P「擦槍走火」說惹議 學者批：東轉西轉逐字稿夠白爛

2019-10-03 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動1日爆發港警近距離槍擊抗議的18歲學生胸口，台北市長柯文哲「這種紛擾一下去，難免擦槍走火」一席話，遭「香港眾志」秘書長黃之鋒要求道歉；柯文哲今受訪並未道歉，強調「那天若是開槍打死人，這不得了，那是『開槍走火』」。對此，成大教授李忠憲認為，看黃之鋒的反應就知道聽到的人有什麼感受，「還在那裡東轉西轉逐字稿實在有夠白爛」。

「為什麼柯文哲的『擦搶走火』又變成了『開槍走火』？重點並不是媒體刻意斷章取義，或是逐字稿岔開話題到底講了些什麼？」李忠憲在臉書表示，代表自由、民主、人權的台灣首都巿長，面對香港18歲的高中學生被警察近距離從胸部開槍的問題，缺乏同理心，用中國定調的字眼來回答問題，當然會引起眾怒。

「看到當事人香港抗議領袖的反應就知道聽到的人到底有什麼感受，還在那裡東轉西轉逐字稿實在有夠白爛。」李忠憲說，逐字稿的內容清楚表示這個市長一點也趕不上時代，要不是搞不清楚香港為什麼在抗議、沒有世界觀，或者不曉得普世價值中自由民主人權的革命抗議精神，「甚至就是充當中國國台辦駐台北辦事處的主任」。

李忠憲諷刺柯文哲，當了5年的市長還是一個業餘的政治人物，一點專業都沒有，難怪當外科醫師這麼久不會開刀，要是專業的政客，例如蔥神那些，絕對不會犯下如此低級的錯誤！

最後李忠憲直言：「只聽過『擦搶走火』，沒有聽過『開槍走火』，開槍一定有火，擦拭槍枝的時候不小心按到板機擊發子彈，這是『擦搶走火』，有可能打到自己或打到別人，至於『開槍走火』看起來一定是打別人！」

對於「擦槍走火」說遭黃之鋒斥為對中學生的侮辱，要求道歉，柯文哲今（3）早於媒體聯訪時並未道歉，仍指整篇講話從頭聽到尾不會有問題，要是斷章取義，擷取4個字做成新聞標題，送去給黃之鋒看並評論，黃一定是這樣回答。

他也認為，香港紛擾不解決的話，意外一定會繼續發生，那天若是開槍打死人，這不得了，那是「開槍走火」，不是當兵時清槍的「擦槍走火」，他講「擦槍走火」，「是指一連串的事件當中，常常會有意外發生。」

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