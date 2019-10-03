命理師斷言韓國瑜「絕不會當選」 謝寒冰讚：此卦是好事

2019-10-03 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近期民調瀕臨崩盤，多個民調都落後總統蔡英文10個百分點以上，就有資深鳥卦師幫韓國瑜卜卦，斷言韓「絕對不會當選」，甚至市長也會被罷免。對此，挺韓名嘴謝寒冰有新解，認為抽到此卦是好事，直言韓國瑜往前衝就對了。

資深鳥卦師王馨怡昨為韓國瑜卜出「乙巳籤」，她解籤：「龍虎相隨在深山，激烈的競爭，鬥爭在事情的背後，其實你真的何須背後看，你不知道這樣下去是不是能得到正面的報酬，他日與我卻無關，有天才知道，那些心血功勞卻與我無干，代表此事競爭激烈，難以如願，代表辛苦耕耘，卻得不到應有的回報。」

王馨怡奉勸韓國瑜，如果這樣子繼續下去，可能未來連高雄市長的位子都會動搖，「最後恐怕不歡而散，職位變動，破財有口舌，自己多想一想吧，不要到時兩頭空。」

對此，謝寒冰在網路直播中提出新解，認為該籤應該是「龍跟虎聚集在一處，龍虎都好鬥，龍虎不能再一起，代表不相合，既然龍虎都在身邊，沒什麼好看也不用去看，結果早已注定。」他認為這個籤在講的，就是韓國瑜與鴻海創辦人郭台銘的關係，因為雙方都是運勢強、性格強，聚在一起當然不會有太好結局。

謝寒冰直言，韓國瑜不用去求郭台銘，因為郭不可能會回心轉意，「韓國瑜不用去管郭台銘。」但他也認為，抽到這卦對韓國瑜來說是好事，因為選戰剩下100天，韓只要往前衝就對了，千萬不要回頭看。

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