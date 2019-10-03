議員批「悠遊卡6個月內殲滅敵軍」跳票 質疑柯P都忙黨務

2019-10-03 15:31

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長柯文哲任內悠遊卡公司獲利減少，電子支付上線落後其他業者，柯今年5月曾誇口「6個月內保證能殲滅敵軍」。但北市議員指出，現在電子支付最快也要12月多才能上線，確定超過6個月，議員質疑柯P說大話又跳票。

台北市議員王鴻薇指出，柯文哲所說的時限已經快到，本來悠遊卡公司說10月電子支付可以上線，但現在承諾卻跳票，10月才會測試、12月對外公布功能，最快也要12月多才能上線，確定超過6個月。她也指出，悠遊卡在電子票證業務、營收淨利、電子支付推廣等方面都不行，但對手「一卡通」還在成長中，除了4個月內成為電子支付市佔龍頭，5月底到現在市占率繼續成長2%，現在市占率達3成。王鴻薇質疑，柯文哲無心市政、都在忙民眾黨，悠遊卡都已經趴在地上，到底要怎麼殲滅敵軍。

議員徐弘庭也提出3年來電子票證流通市占率，106年12月悠遊卡市占率有66%、107年12月下降到65%，今年7月又降到64%。他指出，現在第三方支付崛起，對手都在打行銷，悠遊卡能做的是顧基本盤，但悠遊卡公司的電子票證本業市占率仍持續衰退，從上半年質詢完到現在又下降1%，悠遊卡前有電子支付要打，後有其他電子票證追兵。

議員陳炳甫也說，悠遊卡優勢在漸漸消失，未來還可能被一卡通取代，他呼籲柯文哲不要繼續玩殘悠遊卡公司，應該要求悠遊卡公司明確戰略方向，否則只會讓整個悠遊卡公司陪市長當笑話，更別談想殲滅誰。

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