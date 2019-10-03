蘇貞昌拍板修法 變造特定玩具槍最重判七年！

2019-10-03 13:39

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌力拚改善治安，鑑於多起槍擊案件是由玩具槍改造成具有殺傷力的非法槍枝，但現行變造改造手槍與變造制式槍的刑度不一，他今天在主持行政院院會時拍板內政部提報修正「槍砲彈藥刀械管制條例」，未經許可製造或販賣改造手槍或各類砲彈將由現行處5年以上有期徒刑提高為處7年以上有期徒刑，包括將可擊發火藥的玩具槍改造成具殺傷力的非法槍枝，至少將處7年刑期以嚴懲不法。

不過，若只是單純改造空氣槍等玩具槍，不會致人於死，則不適用上述刑度的提高。

刑事局長黃明昭表示，依據近5年槍枝犯罪統計數據，持用「改造槍枝」之各類犯罪，所占比率高居九成之多，已為作案槍枝之最主要來源；又改造槍枝多以市售之外型、構造、材質類似真槍之操作槍做為基材，再以簡易機具即可改造成具殺傷力之火藥式槍枝，因是類自稱操作槍不具打擊底火之查禁要件，流通於一般實體店面或網路商城間，成本遠低於制式槍枝，不法分子可輕易購得改造。

刑事局指出，再從殺傷力分析，改造槍枝致人死亡案件，亦占槍枝犯罪有八成五之多，遠高出制式槍枝的一成五，其危害性無異於制式槍枝，但在罪責上卻適用低於制式槍砲之刑度，形成歹徒最青睞的犯罪工具。

內政部這次修法因此修正「槍砲」定義，增加「制式或非制式」文字，將所有具殺傷力之各式槍砲，無分非制式與制式之別，只要會致人於死，刑責均以較重刑度論處；同時修正「模擬槍」定義，刪除「打擊底火」要件，修正為「類似真槍之火藥式擊發機構裝置」，將「操作槍」納入「模擬槍」管制範疇。

鑑於多起槍擊案件是由玩具槍改造成具有殺傷力的非法槍枝，但現行變造改造手槍與變造制式槍的刑度不一，蘇揆上週四指示相關部會提報修法。

為加強源頭管理，這次修法也將模擬槍的定義修正成「具類似真槍之外型、構造、材質及火藥式擊發機構裝置，且足以改造成具有殺傷力者」，現行條文明定製造、販賣、運輸或轉讓目前屬公告查禁範圍的模擬槍者，最高罰50萬元罰鍰，政院今天也將通過修法製造、販賣、運輸或轉讓屬於公告查禁、新修正定義的模擬槍，最高可罰150萬元罰鍰。

為避免部分玩具槍業者反彈，蘇揆指示經濟部對玩具槍製造業者多予溝通，指一旦經不法之徒的改造後，成為破壞社會治安的工具，業者應該從社會責任的角度，怎樣能夠在製造過程中，讓非法之徒不易得逞，這也有其企業責任。

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