南方澳斷橋》105年檢測只靠目視 黃國昌轟港務公司渾然未覺

2019-10-03 13:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕立委黃國昌今天在立法院交通委員會追問港務公司董事長吳宗榮，按交通部橋樑檢測規範，橋樑每2年就要橋檢一次，為什麼港務公司105年收到宜蘭縣政府的檢測報告，107年卻未啟動調查？另，宜蘭縣政府當初針對鋼索檢測僅有目視檢測，港務公司難道沒有查覺到問題嗎？

南方澳跨港大橋發生斷裂意外，負責維護的港務公司成為眾矢之的。交通委員會今天安排交通部、台灣港務公司等相關單位針對南方澳跨港大橋斷裂意外進行專案報告。

立委黃國昌表示，交通部公路橋樑檢測及補強規範規定橋樑每2年就要橋檢一次，並問交通部及港務公司為何105年收到宜蘭縣做的檢測報告，107年卻未進行例行橋檢？

交通部長林佳龍坦承，這部分港務公司確實有責任，因為南方澳大橋是特殊橋樑，檢測上應該更嚴格，但港務公司卻更寬鬆。港務公司董事長吳宗榮則表示，109年有編預算要進行橋檢，且按法令是2到4年檢測一次。

黃國昌又追問，當初港務公司有沒有看過宜蘭縣政府的檢測報告？吳宗榮回答，該橋的維管單位是蘇澳營運所，蘇澳營運所是基隆分公司管轄；黃國昌問，基隆分公司的主管單位是誰，吳宗榮說，基隆港務公司。黃國昌問，所以現在是要推給基層？吳宗榮急忙答沒有、沒有。

黃國昌表示，宜蘭縣政府這份檢測報告非常簡陋，尤其南方澳大橋是特殊橋樑，竟然只做目視檢測，檢測項目也沒有鋼索。吳宗榮說，照理說應該用更嚴格的方式檢視，接著又說自己才來1年。

黃國昌說，那你的前任有誰？吳宗榮停頓了一下，答說吳宏謀（現任中華郵政董事長）、王國材、吳盟分，當時吳宏謀也在場，吳宗榮又改口說，由我概括承受，問我就好。

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