南方澳斷橋》政院：會對人為疏失究責 目前先釐清疑慮

2019-10-03 13:04

〔記者李欣芳／台北報導〕南方澳跨港大橋斷裂釀6死，台灣港務公司成為眾矢之的。交通部長林佳龍今天表明港務公司董事長吳宗榮稍已向他口頭請辭，他已同意，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天中午表示，這座橋過去20多年歷經多少政黨執政，「我們要強調的是現在的政府會負起責任，不會推諉」，包括會對人為疏失究責，而事故發生原因還未釐清，肇事原因也未解，現階段的當務之是釐清這些疑慮。

行政院今天上午舉行院會，由Kolas主持，被詢及吳宗榮請辭獲准，是否代表整件事情有止血的考量，政府是否有其他的究責名單？Kolas說，無所謂止不止血的考量，這座橋過去20多年歷經多少政黨執政，「我們要強調的是現在的政府會負起責任，不會推諉」，包括會對人為疏失究責。

Kolas說，事故發生原因還未釐清，肇事原因也未解，現階段的當務之是釐清這些疑慮，要找出這21年的人禍，問題到底出在哪裡，而且接下來全國不管中央或地方轄管的橋到底是不是安全，這是當務之急。

Kolas強調，現在的政府不會推諉，會負起所有的責任。另外，她說，交通部次長王國材今天在院會中提及有關港務公司轄管、需要檢測的橋樑，預計今年底前完成所有的檢測，至於全國橋樑的部分，也會進行通盤檢討。

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