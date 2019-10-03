要當總統、立委助選員 朱立倫：不用規劃2020之後的事

2019-10-03 12:15

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統初選失利的前新北市長朱立倫上午到立院和國民黨立委柯志恩同框直播，被問到2020大選角色，朱立倫表示，他要當個好的助選員、啦啦隊，讓總統、立委候選人勝選是最大目標，對於未來黨魁之路，他說，不用去規劃2020之後的事情。

被問及在直播中提到「會讀書的人未必成功」是否有些感觸？朱立倫表示，很多人認為他好像一帆風順、為我惋惜，但他覺得人生歷練不同過程也可以是很好的學習，感謝台灣民眾給我這麼多學習機會，無論是立委、地方首長等服務，也有些不成功、失敗的經驗，在挫折中不斷學習。

被問到對總統初選也感到惋惜嗎？朱立倫表示，自己還不夠努力，不足以獲得很多民眾的肯定，所以要繼續加油，但繼續加油當然不是指一定是參選什麼，但在人生過程中總要有一些學習，尤其真正體驗到失業的感覺，雖然如此，但能夠幫朋友就業也很好，當好助選員、啦啦隊也很棒。

針對明年大選是否扮演「明顯角色」，朱立倫重申，希望自己在2020能當好的助選員、啦啦隊，讓立委、總統勝選，是最大目標。

被問到輔選立委後黨魁之路很有希望，朱立倫說，不用去想任何2020之後的事，也不要做任何規劃，唯一規劃就是全力勝選，只要國民黨勝選，無論總統、立委勝選，那就是中華民國的成功、全體國人的成功。

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