小英中市競總募集「辣台妹」 進大街小巷為主權發聲

2019-10-03 12:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕蔡英文台中市競選總部今天公開招募具有活力、有論述能力的年輕人當「辣台妹」，不管性別，只要是對台灣主權夠強硬的年輕人都可以報名參加，要讓「辣台妹」們走入地方，在社區、廟口、街口為小英發聲。

小英台中市競選總部今天召開記者會，由執行總幹事何明杰及「辣台妹」團長張家銨主持，宣佈要招募一群有活力、有論述能力的年輕人成為「辣台妹」隊。

今天還特地邀請到2名目前就讀於東海大學政治系的學生趙昱晶及蔡岷琪，加入「辣台妹」的學生來表達對蔡英文的支持。

張家銨表示，今年1月蔡英文回應習近平，絕不承認一國兩制，獲得「辣台妹」的稱號，過去，黨外先進們都是一卡皮箱、一支麥克風在路口廟口開講，而蔡英文辣台妹的理念也深獲年輕世代的喜愛，因此小英中市競總招募青年來當辣台妹，要到廟口宣揚堅守台灣主權的決心。

趙昱晶表示，加入「辣台妹」團隊是因為她要跟蔡英文總統站在一起，要捍衛台灣的主權，有人批民進黨用亡國感綁架選民，但是中國一直打壓台灣，香港人民用鮮血告訴我們，必須為捍衛主權站出來，中國一直打壓、逼迫台灣主權，2020是關鍵的一戰，不想讓明年的選舉不要成為最後一次的投票。

蔡岷琪表示，她要告訴蔡英文，她的穩健改革是很受年輕人支持，10月1日習近平的演講，重說要和平統一、一國兩制，顯見中國沒有放棄統一台灣大目標，國民黨一直威脅迫台灣人民，說不支持九二共識，台灣的經濟就會受到損害，10月1日習近平的發言，就可證明不過是國民黨單方面向中國獻媚罷了，而明年的1月11日是中國政府與台灣人民的政府的一場角力，攸關台灣是否擁有民主的空氣。

張家銨表示，歡迎對維護台灣夠嗆辣的19歲至35青年人加入「辣台妹」，可上小英台中競總的臉書或者到小英台中競總來報名。

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