共同加持民眾黨選將但郭捨綠營背景者？ 柯：可以理解

2019-10-03 11:43

〔記者陳璟民／台北報導〕台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘，昨為民眾黨首波提名的區域立委參選人合拍定裝照，但排除了具有民進黨背景的張幸松、朱哲成，柯今早於媒體聯訪時被詢及這是否形成派系、路線的分別？柯回應，人活在世上都有其人際網絡，如果郭的國民黨籍朋友打電話跟說他要選舉，拜託郭不要與同選區其他參選人合照，這可以理解。

媒體追問，郭、柯昨天再度合體同框，確定「雙母雞」幫兩陣營立委參選人站台？柯文哲表示，是互相幫忙啦，民眾黨的參選人，郭不見得每個都支持；至於郭陣營提的立委參選人，柯也會同此標準？柯說，也是一樣嘛，自然就好，能力所及，大家方便，比方說李縉穎以前就在我們這裡當助理，自己人當然沒問題，郭營若陸續提出候選人，他也不一定都去站台，如果剛好那個選區，有他的朋友，那就沒辦法。

因前立法院長王金平的女兒王馨敏到郭柯與民眾黨立委參選人拍定裝照現場探班、送點心，引發關注柯文哲跟王金平的合作模式，對此，柯表示，他只知道有人送點心，但是他吃完，不曉得是誰送的，他跟王可以合作就合作啊，大家互相表達善意，好來好去。

媒體還問柯文哲是否曾經請王金平提出立委參選人，但是王表示不方便？柯回應，也沒有談到那麼多，還是自然就好，大家方便就好，可以合作就合作，人家有困難，也不要去勉強人家。

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