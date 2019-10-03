南方澳斷橋》蘇貞昌：對傷亡遺憾及慚愧 要求調查提改善

2019-10-03 11:38

〔記者李欣芳／台北報導〕針對宜蘭南方澳跨港大橋斷裂造成傷亡事件，行政院長蘇貞昌今天上午主持院會時表示，這次受難者都是來自菲律賓、印尼，離鄉背景、為台灣漁業做出貢獻卻遭不幸，他深感遺憾、痛苦及慚愧。要代表政府向受難的外籍漁工表達哀悼，對於受傷的相關人員也祈望早日康復。

為提升整體運輸系統安全，蘇揆會中指示運安會協同民間專業團體即刻展開調查，找出事故原因，並提出改善建議，避免相同事件再次發生。

蘇貞昌並指出，南方澳是台灣重要的觀光漁港，一定要讓港區恢復完善的交通，因此請交通部於斷橋清理工作告一段落後，立即展開橋樑重建規劃、設計及發包作業，相關工程採購程序，請工程會提供必要協助，務必用最短的時間來完成重建。

行政院今天召開院會，蘇貞昌會中就「南方澳大橋斷裂事件處置情形」做了以上表示。他表示，目前仍有1名失蹤的外籍漁工尚未尋獲，請國軍、警消持續全力搜救，也請水下搜救作業人員務必注意自身安全。

有關傷亡者慰、救助方面，蘇貞昌說，針對罹難的外藉漁工，請勞動部統籌、外交部及內政部全力協助，建立單一窗口，立即就後續慰助、家屬來台安排等事宜進行相關協處；傷者部分，請有關單位給予最好的醫療救治與生活援助，相關救助補償事宜也請交通部從優辦理。本事件所涉保險理賠事宜，亦請金管會提供協助。

蘇貞昌表示，因橋體斷落阻斷漁船進出，請國防部、交通部等有關單位在今日內清出臨時航道、設置水道警示標誌，在完成適航測試後即開放通行，讓漁船能夠儘速恢復漁作。在橋體完全拆除前，並應派員進行航道進出指揮。

至於漁民商家補償方面，蘇揆說，除了立即展開斷橋清理及復原工作外，漁民收益與港區店家權益如有因此受到損害的，政府也都會給予合理補償或補助，讓衝擊降到最低，此部分後續請政務委員吳澤成協調，由交通部儘速提出。

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