老K議員接連遭恐嚇 黨團批警方想大事化小

2019-10-03 10:49

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨籍桃園市議員接連遭恐嚇，其中有「村長」之稱的詹江村在網路言論屢遭恐嚇、劉茂群服務處更遭開槍，黨團今天在黨團辦公室聲援；黨團書記長梁為超認為警察是兩套標準，高雄市議員黃捷遭恐嚇，鳳山分局還派出員警隨身保護，反觀桃園卻不聞不問，似乎想大事化小事，黨團強力要求警方限期破案。

警方表示，劉茂群服務處遭開槍案，初步調查是生存遊戲的塑膠彈，警方調閱周邊的天羅地網系統，目前已經鎖定對象，有信心在短期內破案。

劉茂群表示，事發至今兩天，她和服務處秘書都人心惶惶不敢回家，大家很擔心人身安全，但警察態度消極，還想大事化小、小事化無，還推說，塑膠彈沒有殺傷力，但如果被打到身上是不死也半條命。

劉茂群憤慨說，她不包工程、不關說，是專業問政的民意代表，是不是問政擋人財路才遭恐嚇，也希望警方儘速查明。

到場聲援的議員有徐其萬、黃敬平、李柏坊、陳美梅、徐玉樹、呂淑真、涂權吉等人，議員也異口同聲要求警方不要雙重標準，高雄發生治安事件，還驚動內政部長，黃捷遭恐嚇，鳳山分局除派出隨身員警保護外，住家也設巡邏箱巡簽，但桃園市議員無論是劉茂群服務處遭開槍、詹江村臉書遭人恐嚇要斷手斷腳，都不見警方有積極動作，根本是兩套標準，黨團要求警察局限期破案。

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