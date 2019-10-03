高雄市長韓國瑜傳11月訪美?高市新聞局：還不確定

2019-10-03 10:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今傳出訪美行程預定在11月初?引發各界關切，韓國瑜競選辦公室對此指出，時間行程都未確定，有定案將儘快跟大家說明，高市新聞局則強調，還不確定。

高雄市長韓國瑜預定年底訪美、但時間未定，先前在高市議會答詢時一概回應「目前還沒規劃」、「若有、一定跟議會報告」；今天則傳出他將安排11月初訪美?且可能請假10天?

民進黨、時代力量多位議員，今陸續對此提出批判，直言如果韓國瑜缺席總質詢?就是騙子、鬼混，另有議員要求韓國瑜請事假出訪，別把個人選舉行程與市政混為一談。

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