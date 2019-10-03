兩岸實力差距大 霍守業：不對稱作戰為關鍵角色

2019-10-03 09:58

〔記者涂鉅旻／台北報導〕前參謀總長霍守業一級上將本月1日正式接任國防安全研究院董事長，他在今日國防院主辦的「台北國防與安全論壇」中首度現身。霍守業表示，兩岸實力懸殊，我國如何維護國防、國家安全，不對稱作戰思維就變成關鍵性角色。

霍守業表示，他到任至今第3日，就碰到年度盛事、一年一度的國防安全學術論壇，而且能夠邀請到這麼多位國內外學者專家參與盛會，他感到非常高興。他也表示，這兩天論壇討論主題是不對稱作戰思維，我國最大威脅，來自海峽對岸的中國大陸，我們也了解兩岸各方面實力，特別是國防實力，戰爭的潛力、持續力、現有戰力有非常大差距、懸殊。

霍守業表示，除了軍事威脅之外，對岸不斷使用一些滲透、外交、政治、經濟等各方面手段，對我國實質滲透打壓，而且是現在進行式。在兩岸實力懸殊這種狀況下，我們要如何維護國防與國家安全，不對稱作戰思維就變成關鍵性角色。

霍守業也說，他對能來到國防安全研究院任職，感到非常榮幸，除因有這機會，能跟院內學者專家、學有專精的同仁共同學習、共同研究國防安全的學術，尤其是能有很多機會，與國外的學者專家學術交流，他對這樣的機會感到高興。希望國防院各位同仁，今後能合作愉快，讓國防院成果能更為精進。

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