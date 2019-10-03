台灣難與中國談判？陳水扁：朝野無共識

2019-10-03 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁對於兩岸關係與互動發表看法，認為在朝野無法形成共識的情況下，難以與中國對話談判。

前總統陳水扁在臉書撰文指出，有媒體人私下問他，如果還是總統，是否會想跟中國領導人習近平見面，他則立即回應「嘸採工！」陳水扁表示，歷史上國共會談，國民黨從來沒有贏過共產黨，流亡台灣的國家領導人或執政黨主席，跟中國領導人打交道「每談一次就輸一次」。

陳水扁列舉案例，像是在前總統馬英九任內，連戰與胡錦濤見面達成6點協議，包括一定條件下的國際參與，但「2年後曝光的MOU顯示，連戰接受台灣是中國的一省。這樣的國際參與不要也罷！」

陳水扁也提到馬英九2002為了靠中國拼經濟，同意兩岸另外簽署ECFA，但陳質疑「為了簽署ECFA 去同意『一中框架』值得嗎」，還說幸虧被太陽花擋掉服貿協議。陳水扁直言，馬8年任內一再以一中各表的九二共識「騙取選票」，2015年馬習會提到「一中原則的九二共識」，但「『各自表述』不見了」。

陳水扁分析，台灣朝野主要政黨領袖坐不下來共商國是，他自己任內有扁郝會、扁宋會、扁連會、扁馬會，但馬時代「馬宋不會」、「雙英不會」，陳說「蔡英文時代的『文吳會』看來也沒指望了」，在對於兩岸議題無法形成朝野共識的狀況下，難以與中國對話談判。

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