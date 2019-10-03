黃之鋒痛批柯文哲「擦槍走火」說 台北市政府說話了

2019-10-03 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港1日發起「國殤」遊行，竟有港警以實彈近距離對一名18歲高中生胸部開槍，引起外界譁然，台北市長柯文哲今日受訪時被問到對此事的看法，他稱「但是這種紛擾一下去，難免擦槍走火」，「擦槍走火」一詞被納入新聞標題後，引起香港眾志秘書長黃之鋒批評是「對中槍學生的侮辱」，台北市政府事後對此也做出回應。

綜合媒體報導，柯文哲2日受訪時提到香港學生中槍事件，表示「當然我們還是關心那個學生的健康安危，不過還好，聽說沒有生命危險，但這種紛擾一下去，難免會『擦槍走火』，自己也覺得很危險」柯文哲並強調、呼籲北京政府「在處理香港問題，還是要面對事實，看看這民怨到底是什麼」。

香港眾志秘書長黃之鋒和香港眾志成員周庭2日都引用《三立新聞》截圖畫面，標題寫上「港警對學生開槍！柯：難免擦槍走火」，事後該圖在香港連登討論區（LIHKG）大肆轉傳，不少香港網友也出面痛批。

對此，台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，希望媒體或外界要看待市長（柯文哲）談話重點，請勿做出過度解讀，並向《三立新聞》表達強烈抗議，認為新聞以標題帶風向，引起香港部分意見領袖的誤會。

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