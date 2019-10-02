莊競程蔡英文聯合競選看板曝光 漸層色彩拚由藍轉綠

2019-10-02 23:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕總統暨立委大選進入倒數百日，台中市第五選區（北北屯）立委參選人莊競程9月獲得徵召，今天掛上與總統蔡英文的聯合競選看板，漸層配色由藍轉綠，象徵翻轉決心；沈智慧則在上月結合韓國瑜、盧秀燕「三合一」做看板、面紙、農民曆等文宣，下週六也將揭牌與韓國瑜的聯合競總。

莊競程競選總部設在北屯路上，路上車流大，看板掛上去後，引起許多民眾的注意，由於莊競程是政治新人，很多人不太認識他，首次看到莊競程的照片驚呼參選人好年輕，總部指出未來會陸續尋找合適的地點掛看板，讓更多人認識他。

莊競程說，北北屯區是民進黨的艱困選區，近三屆選舉得票均落在38％～40％，因此要翻轉佔約20％知識選民、中間選民，民進黨才有勝選機會，最近在基層拜訪時很多民眾都告訴他厭倦台灣政治鬥爭生態，希望一位沒有太多政治味的素人，又具有專業學識的人，能為地方謀福，他說，這讓他充滿信心堅信明年北北屯區將藍天變綠地。

沈智慧在今年立委補選時就請韓國瑜錄音輔選，以及盧秀燕接班人稱號助選，9月在松安街競總的橫幅看板合體國民黨總統參選人韓國瑜，再加上市長盧秀燕「三合一」做文宣，近日加上國民黨已提名的6名立委候參選人也加上韓國瑜進行「六加一」聯合文宣。

沈智慧的競選標語為「庶民大團結，再現青天白日」、「台中有智慧，北北屯安居又樂業」，配合韓國瑜的庶民總形象，號召庶民團結，也向選民訴求台中市北北的建設，她說，很多支持者願意提供位置，懸掛她的競選看板，數量還在統計中，將陸續懸掛。

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