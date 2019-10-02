大量解僱層出不窮 鄭文燦：建議修法強化主要股東責任

2019-10-02 22:10

［記者謝武雄／桃園報導］近兩年來，桃園歷經敬鵬、白木屋、宏達電、茂迪、嘉聯益、綠能及華映等企業大量解僱事件，桃園市長鄭文燦今天主持市政會議，聽取勞動局專案報告後表示，企業在景氣循環影響下，往往會有大量解僱員工的問題，市府將持續要求事業單位負起企業責任，另建議中央修法，強化主要股東責任，讓勞工權益獲得更多保障。

勞動局長陳靜航於市政會議時，針對「事業單位大量解僱勞動局相關措施」進行專題報告，他說，針對大量解僱事件，政府訂有「大量解僱勞工保護法」要求企業必須提出解僱計畫書，勞動局也會辦理訪查、召開勞工權益說明會、輔導勞資協商、移工安置及轉介，並禁止代表人與實際負責人出國等措施，讓勞工權益獲得保障。

陳靜航表示，勞動局將持續強化預警訪視及機關橫向聯繫機制，因應大量解僱事件，輔導員工籌組工會，透過勞資協商提升勞資關係，另勞動局也將建議中央修法，要求企業主要股東也應負責，讓勞工權益獲得更多保障。

鄭文燦表示，兩年來市府累積許多經驗，碰到類似事件，市府會要求事業單位於大量解僱勞工前必須提出解僱計畫書預告，另針對大量解僱事件市府會派員進行電話或入廠實地訪查，協助勞雇協商，而在外籍移工方面，會由勞動局辦理安置、轉介或回國等措施，最後則是在就業服務方面，透過就業輔導與轉介，讓同業吸收優秀從業人員，也讓勞工有更好的工作機會。

鄭文燦說，桃園市今年上半年平均失業率為3.8%，與全國、其他五都失業率平均值相近，顯示桃園目前就業市場仍屬穩定狀態，由於華映公司面臨破產，市府將持續要求主導華映公司的大同集團負起企業責任，妥善處理資遣勞工的財源籌措及相關措施，讓勞工權益獲得保障。

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