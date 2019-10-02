回應韓國瑜「雞蛋裡挑鋼筋」 議員送雞蛋給青年局長︰多加油

2019-10-02 17:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會今天下午進行財政部門質詢，由於韓國瑜昨天對青創基金未到位，竟怒嗆是「雞蛋裡挑鋼筋」，民進黨議員邱俊憲當場拿出一盒雞蛋，送給青年局長，並批韓國瑜說有30萬北漂青年，但他上任後，市府提供北漂工作機會僅100多人。

邱俊憲首先批評韓國瑜沒有誠信，高市府今年還舉債64.2億，「韓國瑜自己當家就知道持家的困難」，卻看不到韓的態度或道歉，還說是外界抹黑、唱衰。

邱俊憲批說，高市府明年度的新興計畫預算，只佔總預算4.2％，95％預算跟前朝一模一樣。韓國瑜說高雄發大財，要有四個一建設（大機場等），但預算編在哪裡？卻只有編列100萬規劃研究預算。「新聞局說我們是韓黑，在野黨就是監督、批評角色，難道要學國民黨議員唱歌跳舞嗎？」

邱俊憲並點名青年局長林鼎超，詢問「北漂青年到底有多少？」他去年選前估計7萬人，但韓國瑜說有30到50萬人。他並詢問林鼎超「北漂青年也多少人？」林支支吾吾的說：「這我真的…」，表示需要專業機構探究。

邱俊憲指出，韓國瑜說有30萬北漂青年，但他上任後，市府提供北漂工作機會僅100多人，卻成為韓市府的施政亮點？

高雄市青年局昨天掛牌成立，外界質疑市府預算只編列了3億元，其中募款只有2368萬，100億基金何時編足？韓國瑜竟說「大家雞蛋裡挑骨頭，甚至是雞蛋裡鋼筋水泥」。

邱俊憲強調，100億是韓國瑜親口說出來的，「卻說我們抹黑，我們是把雞蛋裡壞掉的挑出來，議會本來就是挑這些問題！」邱俊憲最後把一盒雞蛋，送給青年局長林鼎超，希望他多加油。

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