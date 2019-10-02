北市府、警方批准統促黨北車辦中共國慶活動 台聯嗆柯下台

2019-10-02 16:24

〔記者郭安家／台北報導〕昨天中華人民共和國國慶，台北市警察局、北市府新工處卻核准中華統一促進黨在台北車站辦中共國慶活動；台聯黨今下午赴台北市政府大廳抗議，質疑市府被共產黨赤化，台北市長柯文哲束手無策應下台謝罪。新工處回應，集會遊行是共審制，警方同意申請，新工處也會同意；而建管處受訪則坦言，統促黨違規搭台，但無法開罰。

台聯黨文宣部主任潘厚勳說，偉大柯市長包庇縱容，「白狼」張安樂昨天還在台北車站唱中共國歌、演講，張牙舞爪，北市府沒有法律嗎？統促黨危害人身安全、踐踏言論自由，市府卻束手無策保障他們集會，難道市府被共產黨赤化嗎？柯文哲就是不敢對統促黨嚴厲執法。

新工處配合科正工程司胡培倫表示，集會遊行由警方核可，新工處則核可集會處所的同意文件，舞台搭設則由建管處批准；他強調集遊是共審機制，申請案進來，警察局會提供審查意見，若警方同意，新工處也會同意，若警方不同意，新工處也不會核可。他說，統促黨申請4天遊行，警方後來允許當天中午12時至下午5時。

胡培倫表示，路權牽涉集會遊行自由，「我們都會同意啊！不管什麼政治立場」；媒體追問但統促黨申請理由是廟會慶祝？胡說，對方申請理由只有「光輝十月」四個字，新工處也不會去過問細節。

潘厚勳痛批，昨天是中華人民共和國國慶，請問警方是哪國國民？領哪國薪水？可以這樣核准？更質疑難道是台北市長柯文哲核可的嗎？名不符實也可以核准？

建管處違建查報隊隊長鄭大川受訪表示，統促黨搭設舞台，未經過事先申請報備，由於也無人舉報，因此建管處不知道其違規搭舞台，因此沒有到場拆除現場的立即違建；至於是否開罰？他說，由於無人舉報，現場舞台也已拆除完畢，目前無法開罰，除非統促黨補辦活動申請文件，才會逕行開罰。

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