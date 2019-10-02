選戰倒數100天 卓榮泰：擴大宣傳執政團隊拚經濟成果

2019-10-02 15:54

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會今邀請中信金融管理學院教授陳錦稷、淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳，以「三年財經政績亮點及未來四年的挑戰」為題進行專案報告。民進黨發言人薛呈懿會後轉述民進黨主席卓榮泰聽取報告後裁示指出，改革不能倒退，進入選戰最後這決戰100天，請民進黨同志全面擴大宣傳，讓更多的民眾了解民進黨執政團隊拚經濟的成果，以達成「總統連任、國會過半」的目標。

卓榮泰表示，提出對的政策，讓人民過好的生活，到現在還一直在我的臉書上面很清楚的標示，今天這個報告，非常典型有對的政策，期待人民過好的生活。

卓榮泰表示，3年多以來台灣經濟趨於穩健，這是全民共同努力的成果，行政團隊致力推動經濟轉型，我們也要給予高度的肯定。主要的指標都呈現明顯的進步，例如失業率創下18年來的新低、蔡總統任內基本工資的調幅超過前政府8年、社會新鮮人的起薪以及勞工的實質薪資所得都在逐年持續攀升。

卓榮泰說，蔡總統上任後，推動五加二產業創新計劃，積極為企業排除投資障礙，提升基礎建設，不但成功打造「智慧機械」及「物聯網」兩個新兆元產業，現在更要迎接史上最大的台商鮭魚返鄉潮，截至今年9月底回台投資金額已經突破6千億元。各項施政除了提升台灣的競爭優勢外，也減少美中貿易戰可能帶來的衝擊。

卓榮泰表示，同時，我們也看到民進黨立院黨團委員們的努力，積極修訂並通過諸多如《所得稅法》、《前瞻基礎建設特別條例》、《產業創新條例》、派遣勞工權益納入《勞基法》等福國利民的法案。其中像是修訂《所得稅法》，減輕薪資上班族、中低收入者、育兒家庭，以及身心失能者家庭的所得稅負擔，就是讓庶民實際有感的稅改方案。

卓榮泰說，台灣這3年多的總體財經表現，大家有目共睹，未來4年仍要面臨國內外許多的新情勢與挑戰。改革不能倒退，進入選戰最後這決戰100天，請民進黨同志全面擴大宣傳，讓更多的民眾瞭解民進黨執政團隊拚經濟的成果，以達成「總統連任、國會過半」的目標。

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