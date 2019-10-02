南方澳斷橋》卓榮泰：行政團隊不推諉卸責 黨站在同一陣線

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對南方澳大橋斷橋事件，民進黨主席卓榮泰今於中常會上表示，政府最重要的是態度和積極度。這次發生之後，行政團隊相關各部會，不推諉、不卸責，積極任事，這點黨部一定和他們在同一立場、陣線上。
民進黨發言人薛呈懿會後轉述指出，針對南方澳大橋事件，卓榮泰會中表示，我們對於所有的罹難者、受傷者以及家屬表達最高的慰問之意。事情發生之後，政府最重要的是態度和積極度。這次發生之後，行政團隊相關各部會，不推諉、不卸責，積極任事，這點黨部一定和他們在同一立場、陣線上。
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〔記者楊淳卉／台北報導〕針對南方澳大橋斷橋事件，民進黨主席卓榮泰今於中常會上表示，政府最重要的是態度和積極度。這次發生之後，行政團隊相關各部會，不推諉、不卸責，積極任事，這點黨部一定和他們在同一立場、陣線上。
民進黨發言人薛呈懿會後轉述指出，針對南方澳大橋事件，卓榮泰會中表示，我們對於所有的罹難者、受傷者以及家屬表達最高的慰問之意。事情發生之後，政府最重要的是態度和積極度。這次發生之後，行政團隊相關各部會，不推諉、不卸責，積極任事，這點黨部一定和他們在同一立場、陣線上。