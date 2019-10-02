公督盟立委評鑑 蔡適應連續7會期獲優秀立委

2019-10-02 15:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕公民監督國會聯盟10月2日公布立委第7會期的評鑑結果，在外交及國防委員會共有6位立委獲得優秀立委肯定，分別是蔡適應、羅致政、王定宇、林昶佐、江啟臣、陳曼麗。其中，基隆立委蔡適應是外交及國防委員會中，唯一連續7個會期榮獲優秀立委的立法委員。

蔡適應表示，很感謝基隆人的支持與肯定，讓他有機會在立法院為基隆市爭取建設，所以每個會期都不敢懈怠，用最認真的監督和質詢，獲得公民監督國會聯盟的肯定；在第7會期協助推動警消海巡空勤人員醫療照顧比照軍人，督促國軍編列專案預算改善基層士官兵服役環境，爭取國艦國造共有15艘100噸級海巡艇已在9月於基隆開工，6艘1000噸級海巡艦也規劃在基隆建造，活絡基隆產業供應鏈，還有三總基隆院區擴大服務，以及北榮與部立基隆醫院簽訂合作備忘錄、支援看診。

城市榮光再造方面，促成基隆市、台鐵、交通部三方簽訂合約，辦理基隆車站促參開發，以及爭取內政部營建署補助2億6千萬，基隆山海城串聯再造計畫，讓哨船頭商圈、中正公園、東岸郵輪旅客串接，並且敦促產官學於基隆辦理國際郵輪論壇，凝聚基隆市觀光動能；另外，在交通建設、教育資源方面，不論是協助地方與中央溝通，還是協調工作事項，未來會持續努力、繼續為基隆打拚。

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