親民黨若不給2020「門票」 王金平：就是上天不讓我選

2019-10-02 15:20

〔記者陳昀／台北報導〕前立法院長王金平下午出席扶輪社演講時被聽眾問及還要不要選總統，他公開表示，若親民黨願把政黨門票給他，他盡力而為，若不給，就是上天不讓他選，落得清閒；他也提及，自己當時不落入國民黨總統初選的陷阱，「所以郭董後來都被大家笑，不知從陷阱跳走」。

王金平指出，自己常常講參選到底，會被質疑沒獲得國民黨提名，但他當時已經參選國民黨總統初選，是後來決定不落入陷阱，也是因此郭台銘常被大家笑「王某都知道要跳走，你自己不跳走變成這樣」，忍不住批評「堂堂大黨都走彎路，哪有這種做法」。

王金平表示，他連署20萬票已有參選資格，但考慮沒必要製造更大困擾，不用提早做最後結論，「沒關係，我就參選到底」，上天若需要他承擔責任，自然會安排一條路給他走，上禮拜這條路好像已漸漸顯露出來，但他現在不能明說，至後繼續看，「蓋還沒掀起來，裡面是什麼還不知道，要等到最後」。

王金平表示，明年總統大選具政黨推薦的有國民黨、民進黨、親民黨、時代力量，時代力量不太可能，但如果親民黨門票要給他，他盡力而為，若不給，就是上天不讓他選，他也清閒，不用擔這個責任，不用強求，就順其自然。

王金平分析說，親民黨這張門票現在有三個方向，一是親民黨主席宋楚瑜自己選、二是王金平、三是郭台銘，但郭台銘跟他講好幾次絕對不選，會不會回心轉意不知道，看未來發展。

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