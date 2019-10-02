重懲變造玩具槍！蘇揆明將拍板拼治安修法

2019-10-02 14:31

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌力拼改善治安，鑑於多起槍擊案件是由玩具槍改造成具有殺傷力的非法槍枝，但現行變造改造手槍與變造制式槍的刑度不一，行政院將在明天召開的院會通過內政部提報修正「槍砲彈藥刀械管制條例」，未經許可製造或販賣改造手槍將由處5年以上有期徒刑提高為處7年以上有期徒刑，亦即將玩具槍改造成具殺傷力的非法槍枝，至少將處7年刑期以嚴懲不法。

政院目前已將這項修法排入明天院會，蘇揆是在上週四指示修正「槍砲彈藥刀械管制條例」，政院隨即在隔天由政務委員羅秉成召開跨部會審查會通過內政部提報的這項修法，條文明定，未經許可製造或販賣改造手槍的刑責由5年以上有期徒刑提高為7年以上有期徒刑。

為加強源頭管理，由於具打擊底火的模擬槍，且外型、構造、材質類似真槍，足以改造成具有殺傷力的槍枝，目前屬公告查禁項目，現行條文明定製造、販賣、運輸或轉讓這類模擬槍者最高罰50萬元罰鍰，政院明天也將通過修法大幅調高為最高可罰150萬元罰鍰，以遏止意圖將模擬槍、玩具槍改造成具殺傷力的非法槍枝。

另外，由於現行條文明定具打擊底火才稱模擬槍，目前操作槍業者為規避行政罰，刻意製造沒有打擊底火的槍枝，不落入模擬槍的定義範圍內，內政部也將由警政署進一步修正模擬槍的定義，以防止業者規避受罰。

近年多起社會槍擊案件，都見到不少涉案槍枝是由原有玩具槍改造，變成具殺傷力的非法槍枝，台北市副市長鄧家基上週四列席行政院院時直指玩具槍改造成具殺傷力非法槍枝仍然泛濫。蘇貞昌會中指出，此案涉及兩方面，其一為製造操作槍規避法律規定，但卻極易改造為具殺傷力槍枝。其二為製造或販賣制式槍的刑責是7年以上有期徒刑，製造或販賣改造手槍是5年以上有期徒刑，刑度不一，若犯法者知道有相關刑度差異即易鑽法律漏洞，因此請相關部會於本週院會提送修法。

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