立委質疑長照基金恐提前破產？ 陳時中：一週內提估算版本

2019-10-02 13:08

〔記者林惠琴／台北報導〕立法院社福及衛環委員會今日審查衛福部預算，長照成為關注焦點。國民黨立委王育敏質疑，依照立法院預算中心推估，明年起長照基金就會收入不敷支出，以累計收支餘絀支撐，也恐於2022年出現破產危機。對此，衛福部長陳時中表示，將在一週內提出衛福部估算版本供參。

根據衛福部資料，明年中央政府各部會編列長照預算共411.87億元，包含長照服務發展基金約386.79億餘元、醫療發展基金3.15億餘元、前瞻基礎建設計畫特別預算21.94億餘元，較前一年增加49.79億餘元、約增加13.75%。

不過，王育敏指出，依照立法院預算中心推估長照基金收支變化，原本2021年才會出現收支失衡，但按衛福部實際預算再調整，明年收入325.7億元，支出386.7億元，收入不敷支出達到61億元，等於提前1年發生收支失衡。

此外，原本立法院預算中心推估2023年累計收支餘絀首度出現負數，但依照衛福部實際預算再調整，2022年長照基金收入325.7億元，支出438.7億元，收入不敷支出已達到113億元，累計收支餘絀也顯示為負7.4億元，因此王育敏指出，看起來提前1年面臨破產。

對此，陳時中表示，按規劃的預算都還夠用，若真的有不足，會再爭取公務預算支應，且以往為了整體發展，編列經費會寬一些，餘額應該會高於預期，強調預算需求須視長照服務資源布建多廣多強而定，衛福部將於一週內提出自行估算版本供參。

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