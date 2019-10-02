因應司法改革增千餘人力 立院初審通過

2019-10-02 12:53

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今初審通過「中央政府機關總員額法部分條文修正草案」，為因應人口老化及長照需求遽升，於第一類人員員額中排除公立醫院職員，讓人力調配更彈性；另，為了配合未來「憲法訴訟法」等司法新政施行時的人力需求，第三類司法機關職員員額最高限擬增加1100人。全案須交由黨團協商。

立院司委會今併案審查由行政院、考試院及民進黨立委周春米等18人所提出的「中央政府機關總員額法第3條、第4條及第11條條文修正草案」，邀請行政院人事行政總處人事長施能傑等官員報告並備質詢。

施能傑表示，中央政府機關總員額法自2010年4月施行迄今已逾9年，期間未有修正，為了回應目前社會對於醫療照護服務及司法改革的殷切期待，因此提案修正適用範圍及員額最高限制規範。

施能傑指出，以總量限制人力配置將不利公立醫院運作，因此第一類人員員額排除公立醫院職員，最高限從8萬6700人調降為7萬4600人，總員額也隨之調降，最高限17萬3千人調整為16萬900人。第三類人員員額目前最高限為1萬3900人，為因應「憲法訴訟法」等司改新政人力配置，規劃調高至1萬5千人。

經在場立委與官員討論，針對第一類人員員額排除公立醫院職員部分達成共識，不過，對於是否再放寬總員額數則仍有疑義，最後司委會主席周春米裁示，這部分於黨團協商時再進行細部討論。

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