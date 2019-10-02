中國指台灣無基礎參與ICAO 加拿大重申挺台確保飛安

2019-10-02 12:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際民航組織大會進行之際，台灣卻被拒於門外。我國友邦聖露西亞發聲挺台，中國隨即搶發言聲稱台灣沒有參與基礎。加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）今重申，支持「國際航空界所有成員」的參與，以確保飛航安全；展現支持台灣務實參與國際民航運作的立場。

ICAO正在蒙特婁召開2019年大會，大會並將於4日結束。

我加勒比海友邦聖露西亞代表、聖露西亞代表團團長史坦尼斯拉斯（Herodotus Stanislas）1日在大會發言中指出，ICAO的成立宗旨在為全球飛安建立無縫天空，所有在全球民航領域有重要地位、且為眾多航空公司與旅客服務的實體，都應當被允許參與ICAO大會，基於這樣的原則，聖露西亞呼籲ICAO應接納中華民國台灣成為觀察員，並邀請出席ICAO大會。

但中國代表團隨即要求發言，以中文表示，「世上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，並提出聯合國大會2758號決議案與ICAO決議，以「一中原則」及ICAO規章中無非主權國家成為觀察員規範等理由，聲稱台灣參與不具法律基礎。

加拿大駐台機構則隨後在台灣時間2日上午，以中文、英文和發文再次表態，重申「讓國際航空界所有活躍成員參與的重要性，以確保全球飛航網絡能夠在世界每個角落安全可靠地運作」，表達支持台灣務實參與國際民航運作的立場。

事實上在ICAO大會召開前夕，美國、加拿大、澳洲、德國、日本、英國與法國等七大國駐台機構，就相繼表態支持台灣參與，強調排除特定成員，將有損飛航安全與保障，顯示國際挺台聲量空前。

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