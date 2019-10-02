政院明年衝刺新南向匡定69億 區域合作等支出增加

2019-10-02 12:22

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院為避免台灣過度依賴中國市場，積極衝刺新南向政策，明年總計匡定新南向政策預算共編列69億497萬元，雖較今年減少0.49億元，但扣除今年已執行完畢的工作，明年度新南向相關業務支出比今年增加1億3500萬元，明年新南向預算在經貿合作、人才培訓、資源共享及區域合作等四方面的業務支出均有增加。

明年增加的支出主要用於協助國內廠商佈局新南向夥伴國（投資及市場拓銷等）、爭取新南向學生來台就讀、觀光醫療、跨境電商、醫衛、環保及工程等產業對接與合作等工作。

其中，外交部明年編列新南向預算3.62億元，比今年增加0.37億元，將推動我國與東亞區域國家間的國際合作及辦理新南向政策各項交流；鼓勵具潛力的優秀外國學人給予來台從事研究的獎助金；補助國內NGO辦理人道援助工作等。

僑委會明年也編列3.32億元的新南向預算，比今年增加0.12億元，主要推動新南向地區海外華文教師研習會及回國研習班；輸出台灣師資；邀請新南向地區台商會幹部返台參訪、商機媒合及投資說明會；挹注海外信用保證基金；擴大招收僑生技職專班學生及海青班學生。

明年新南向預算佔最大宗的是經濟部，編列25.9億元，比今年預算增加0.25億元，主要辦理項目包括行銷開發、提升台灣形象、參加海外國際展覽、推廣貿易、系統整合推動等。

教育部明年編列16.44億元預算，比今年增加0.17億元，主要辦理項目包括提供優質教育產業、雙向培育專業人才；擴大雙邊青年學者交流；擴展體育合作。

交通部明年編列6.09億元預算，雖比今年減少1.61億元，但主要是因減列中華郵政及港務公司轉投資經費1.58億元等已完成投資的計畫，交通部明年預算主要用於東南亞地區廣告、媒體與網路曝光等行銷廣告及業務宣導等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法