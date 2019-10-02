年底前恐再斷1到2個邦交國？國安局長：報告有根據

2019-10-02 12:19

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國安會在9月23日提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告，研判中國升高對台威脅、介入明年選舉，可能在年底前再斷我一到兩個邦交國。對此，國安局長邱國正今日在立法院外交及國防委員會報告、備詢時，被問及此事是否有所根據？邱國正表示「是」，這是國安局與外交部一同研討。

國民黨立委曾銘宗今日質詢時問，根據國安會的報告，是否會有斷交情形再發生？邱國正表示，外交變動一定有徵候，國安局會提出意見讓相關部會能夠合理判斷。曾追問，斷一到二個邦交國是有根據的？邱說「是」。

曾銘宗問，斷交國可能位於哪個地區？另明年之後，是否還可能有斷交情形？邱國正說，他在此不能講，國安局會繼續觀察，但不能妄加判斷。

邱國正也表示，中共對我國阻擾並未停止，且有時候會加強力道，平時會掌握得很清楚。曾銘宗問，中國限縮我國航班、暫停金融往來，甚至取消ECFA是否可能？邱說，任何對我們不利狀況、打壓或阻擾都有可能，也是我方面臨最困難的部分，但不能定論，都列為主動狀況。他也強調，這事情主動權不在我們身上，只能看徵候而定。

國民黨立委許毓仁追問，這份報告提到「拉白打綠」所指為何？邱國正說，並沒有界定哪個對象，拉哪個人他不知道，且不只「白」，各陣營都有可能。

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