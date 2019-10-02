杏仁哥號召罷免她 黃捷：收到的支持多於批評！

2019-10-02 11:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓粉五虎將之一的杏仁哥，與「白眼女神」黃捷槓上了！昨在臉書呼籲鳳山的朋友站出來，連署罷免黃捷。對此，黃捷予以尊重，但強調「我目前接收到鼓勵溫暖的支持，是多於批評的！」

時代力量高雄市議員黃捷，於上月28日遭韓粉包圍，公然罵「垃圾」等不雅字眼，黃捷因此前往警局提告，但死忠韓粉杏仁哥卻開直播，痛斥黃捷「不尊重長輩」、「不應該告長輩」，引發兩邊支持者論戰。

杏仁哥槓上黃捷，昨天在臉書貼出多張罷免黃捷地點的照片，呼籲鳳山的朋友站出來，一起連署罷免黃捷。

對此，黃捷今早受訪時表示，的確看到他們有一個專職服務處要罷免她，要行使公民權利，她予以尊重，但她有盡心盡力替鳳山民眾努力，相信做得好不好，選民自有公評。

黃捷說，透過民眾反映，得知目前有3、4波街頭連署要罷免她，也成立服務處，包括連署書都出來了，她說：「可能是因為對我在議會的表現不滿意，或認為我對韓市長的質詢，影響到韓市長的選情」。

鳳山市議員的罷免連署，第一階段提議門檻須有2900份連署書，第二階段連署向中選會提案，要達到2萬9千份，投票更約8萬票贊成罷免，難度不低。

媒體詢問說：「妳認為第二階段的2萬9千份能達到嗎？」黃捷認為「要看民眾對我的態度，我目前接收到鼓勵溫暖的支持，是多於批評的！」

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