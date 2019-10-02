找「民主大聯盟」談不分區？ 柯P：世界上很多熱心人士

2019-10-02 11:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕外傳前立法院長王金平擬結合藍綠之外的在野政黨，組成「民主大聯盟」，甚至不排除借用親民黨的總統大選門票。前國民黨立委許舒博昨透露，民眾黨主席柯文哲有派人與他討論，盼小黨推代表納入民眾黨不分區名單，但此舉等於小黨被民眾黨吸收，連郭台銘都不願意，哪個黨能接受？因此他回絕柯文哲。

不過，柯文哲今早受訪否認此事稱「目前沒有」，還反問到底誰代表台灣民眾黨？他常說這說世界上很多熱心人士，「有時候人家說，誒你們的誰來講了什麼，我都說那個人是誰我都不認識」，所以這種事情通常就他來講，就是「我都不知道」。

柯坦言組黨確實會造成結盟上的困難，畢竟各為其主，每個黨有每個黨的立場，「坦白講，要選總統，不要有黨反而比較好選。」

但如今除了王陣營，郭陣營也說有意願和橘營合作，對於是否擔心產生排擠作用？柯表示，他不曉得現在去跟親民黨談是要談甚麼，是談那張門票嗎？那宋楚瑜變成像是在作莊，當莊主還是怎樣？

柯重申，有賣家、有買家，像他這種不選的人就好辦了，自己平常跟老宋關係很好，不要因為誤會讓對方對他不爽，去解釋清楚，目標只有這樣；親民黨也希望在這場選戰後還能繼續存在，所以就是每個人交換一下意見。

但因柯文哲近日數度求見宋楚瑜碰壁，加上柯確定延攬親民黨市議員黃珊珊擔任副市長，傳出宋楚瑜對柯的「挖牆腳」行為心生不滿。

當被問及何時要跟宋楚瑜見面？柯文哲苦笑說「那也要人家願意見我啊！」「老人家過幾天就會冷靜了」，還埋怨自己的人事案都是被媒體爆出來，緊急善後才會搞成這樣。

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