拚城市外交遭抹黑 康裕成現身議會質詢破除謠言

2019-10-02 10:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市議員康裕成率隊前往日本拚城市外交，卻遭國民黨及部分媒體酸是「告假赴日兩套標準」，康裕成今早現身議會，在社政部門質詢，當場破除謠言。

高市議會國民黨團昨質疑，綠營先前抗議質詢時間被限縮，結果自己請假參加台日交流高峰會、根本兩套標準？

遭點名的民進黨高雄市議員康裕成，昨晚已從日本返國，今早她現身議會社政部門質詢，釐清氣爆善款使用合於規定，且天團「五月天」也沒有使用善款辦演唱會。

康裕成質詢後受訪時說，她9月28日去日本富山，參加台日地方議會交流高峰會，這是很重要會議，「去日本前，該質詢的都質詢的，9月26日、27日是市長施政報告，這兩天只能發言一次，因為66位議員都不夠用了，怎麼可能讓妳有第二次發言機會？」

康裕成強調，她9月26日就質詢了，27日搭機出發去日本，所有跟她去日本的議員，質詢都有發言。「我們拼命拚城市外交是很辛苦的，但是我們都沒有怠惰質詢，26、27日都有質詢啊，為什麼有媒體或議員要睜眼說瞎話？」

康裕成說，台日地方議會交流高峰會，日期是半年前就確定的，高雄市議會的議程，是8月初才訂出來，我們已經答應日方了，因為我們是上一屆的主辦國，基於國際禮儀，這屆一定要出席。

根據高雄市議會日程，9月28日、29日是週休二日休會，9月30日至10月2日上午，議程是社政部門質詢，議員可任選一天質詢，康裕成本來就預定昨晚返國，今早到社政部門質詢。

康裕成也透過臉書批評國民黨團影射「綠議員9月27日沒質詢」，完全是顛倒是非，是為了掩飾國民黨團在議會要求「準時下班」、「抽籤質詢」所闖的大禍，用抹黑來轉移焦點嗎？

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