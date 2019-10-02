周刊爆違章工廠合法找議長、收費 郭信良：今將提告

2019-10-02 09:26

〔記者蔡文居／台南報導〕今年6月立法院通《工廠管理輔導法》將非法違章工廠納管，有周刊今天爆料南市議長郭信良服務處主任黃龍生「喬納管」還「收錢掛保證」。議長郭信良表示，黃龍生今天對造成服務處困擾，已口頭請辭，對於不實的報導，將於上午10點前往台南地檢署提出誹謗告訴。

根據鏡周刊報導，指接獲投訴，「台南市議長郭信良縱容服務處主任黃龍生，包攬非法佔用農地的工廠，納管為「特定登記工廠」，未來有可能就地合法，農地變工業用地，暴漲數10倍；知情人士質疑，中央已表態要嚴格把關，黃憑什麼敢打包票？除非他利用議長施壓，否則根本就是詐財！」「黃龍生向記者吹噓保證，一般代書不保證審查通過的，收費3萬，議長服務處介紹的，只要15萬，律師見證，沒審過全額退費，還可以結合太陽能廠商抵銷部分代辦費。」

黃龍生今天上午先赴安平與律師對提告一事商討，他表示，他只是熱心幫忙，擋人財路才被構陷，今天上午將對該報導提出告訴。他在服務處任職20餘年，一直都熱心幫民眾解決問題，這次也主動通知周遭朋友，強調如果法令無法辦，辦理所需費用則退回，並由律師見證，只是純粹幫忙，根本沒有什麼所謂「喬納管收費」的事情。

他說，這次中央要將非法違章工廠納管，地方也有辦說明會，工廠業者有反映過去代辦費用一件高達15至30萬。他合理懷疑是斷人財路才被構陷，他絕對經得起考驗。

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