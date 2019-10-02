德國大報刊專訪 謝志偉︰民主台灣正是獨裁中國眼中釘

2019-10-02 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕昨（1）日為中華人民共和國建政70週年，歐洲發行量最大的德國《圖片報》（Bild），於昨晚刊登對我國駐德代表謝志偉的專訪，他表示各界應嚴防中國將香港「天安門」，也提醒德國各界，中國對德投資是霸權戰略考量，並強調台灣的自由民主正是獨裁中國的眼中釘。

謝志偉今日在臉書發文指出，《圖片報》昨日晚間刊登了他對中華人民共和國建國七十週年一事的專訪，而上下標題寫著「為何德國應該提防中國」、「台灣大使點評中國七十週年國慶」，另外，圖片的說明則寫著，中國建國七十週年之際，台灣大使提出「複製天安門大屠殺」之警告。

謝志偉表示，他沒有在客氣，此篇報導內容大意寫著，從中國威脅香港、迫害維吾爾，獨裁説起，再拿台灣的自由民主來對照，並提醒德國各界，中國對德投資、一帶一路皆係霸權戰略考量。

另外，謝志偉也指出，各國應嚴防中國將香港「天安門」，而台灣的自由民主正是獨裁中國的眼中釘，看到香港的命運，當然擔憂並要提高警覺，最後，謝志偉強調，等中國自由、民主了，他才可能祝他們國家生日快樂。

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