洪慈庸、陳柏惟、林昶佐、吳怡農組跨黨派「前線」連線

2019-10-01 23:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓新生代抗中保台力量結合，無黨籍立委立委洪慈庸、林昶佐與民進黨立委參選人吳怡農及台灣基進立委參選人陳柏惟將組成跨黨派的「前線」，由洪慈庸擔任召集人，未來還要邀請其他新生代加入，集合大家的能量，以民眾重視的議題發聲，如抗中保台，將本土力量集合起來。

日前參選台中市第三選區的立委參選人洪慈庸、台北市的中正萬華選區的立委參選人林昶佐與中市第二選區參選人陳柏惟三人便有意要採聯合競選、共推政見，洪慈庸與陳柏惟更是一同直播，兩人更研議在兩人的選區交接處推出共同的競選看板。

現今，三位立委參選人將加上另一位北市中山北松山的立委參選人吳怡農，將四人的連線名稱定為「前線」，要共推政見、聯合競選，而且未來還會结合理念相同的人。

四人所推的共同政見除訴求抗中保台，而且會各以各人的專長來推出，如洪慈庸是文教、社福、托育，陳柏惟則是台灣民主等。

對此，洪慈庸表示，其實一直以來都希望可以匯集本土力量的集結，也跟林昶佐、陳柏惟、吳怡農都有交換意見，希望可以跨黨也跨區來共同競選，集合大家的能量，為大家都重視的議題發聲。

陳柏惟表示，會與洪慈庸等人連線，是覺得立場相近的人，可能有一種莫名的磁場。這幾個月，因為台灣政局、因為香港事件，許多人特別是青年世代都很焦慮。因為對台灣的使命感，便自然而然地想要合作。

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